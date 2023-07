Incendi a Caltabellotta, il gruppo Liberamente invoca lo stato di calamità

I consiglieri del gruppo Liberamente hanno presentato un’interrogazione al sindaco Lillo Cattano per sapere quali sono i motivi per cui la giunta comunale non ha ancora presentato, a differenza di quanto fatto da altri enti locali, la richiesta per lo stato di calamità in agricoltura.

Marsala rileva che anche nel territorio di Caltabellotta le alte temperature hanno provocato gravissimi danni alle produzioni agricole e che la giunta regionale lo scorso 26 luglio ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l’eccezionale ondata di calore che si sta verificando in Sicilia.Il capogruppo Vito Marsala ricorda, infine, l’incendio dello scorso 18 luglio che nel territorio di Caltabellotta ha provocato ingenti danni a diverse aziende zootecniche e olivicole.