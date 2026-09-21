Rifiuti, la Regione: “3,5 mln a 4 Comuni per raccolta differenziata”

La Regione siciliana sostiene l’impegno delle amministrazioni locali per il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata. Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato, con due distinti decreti, la concessione di contributi per un totale di 3,5 milioni di euro di fondi dell’azione 2.6.2 del Pr Fesr 2021-2027 per finanziare gli interventi dei Comuni di Piedimonte Etneo, Balestrate, Salemi e Caltabellotta.

“Si tratta di risorse concrete – dice l’assessore Francesco Colianni – che permetteranno ai Comuni di potenziare i servizi di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi di transizione verso un’economia circolare che il governo Schifani persegue con determinazione su tutto il territorio siciliano. È una strategia, coerente con il Piano rifiuti della Regione, che punta a migliorare i servizi per i cittadini e a ridurre i costi, con evidenti ricadute positive sull’ambiente. Con l’approvazione di questi elenchi, inoltre, diamo atto del prezioso lavoro svolto dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti”.

Gli interventi sono stati individuati attraverso la fase di concertazione svolta dal dipartimento con le coalizioni territoriali e i Comuni capifila, in coerenza con l’obiettivo 2.6 del Fesr che punta a promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. In particolare, con il primo decreto, al Comune di Piedimonte Etneo, nel Catanese, che fa parte del Siru (Sistema intercomunale di rango urbano) Ionico Etneo è stato concesso un finanziamento di quasi 2,5 milioni di euro per l’intervento “Eco-Isole Intelligenti: il Siru Ionico Etneo fa la differenza”.

Con il secondo provvedimento, sono stati ammessi a finanziamento, per un contributo complessivo di un milione di euro, i tre interventi per il Siru Sicilia Occidentale che riguardano i Comuni di Balestrate, in provincia di Palermo, Salemi, nel Trapanese, e Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Il progetto del Comune di Balestrate per la realizzazione di un comparto sistematico per la raccolta differenziata selettiva con meccanismo premiante per i comportamenti ecosostenibili ha ottenuto un finanziamento di 218 mila euro; al Comune di Salemi, per la fornitura di attrezzature per il potenziamento e l’adeguamento del Centro comunale di raccolta di contrada Cuba, andranno 400 mila euro. A Caltabellotta, per la fornitura di attrezzature per il potenziamento e l’adeguamento del centro comunale di raccolta di via Triocola, andrà un contributo di quasi 432 mila euro.