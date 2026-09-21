Maltempo, Catanzaro: “La Regione si attivi per sostenere le comunità dell’agrigentino”

“L’eccezionale ondata di maltempo che ha investito il territorio agrigentino ha lasciato dietro di sé danni e criticità che richiedono oggi il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni. Agrigento e Favara sono state tra le realtà maggiormente colpite, insieme ad altri comuni della provincia. Ad Agrigento, in particolare, l’evento meteorologico ha avuto effetti pesantissimi su una città già provata dalla presenza di numerosi cantieri e da fragilità infrastrutturali e territoriali che non nascono oggi, ma sono il risultato di problemi e di una insufficiente cura e controllo del territorio accumulatisi nel corso degli anni”. Cosi in una nota il deputato regionale del Partito Democratico, Michele Catanzaro.

“Questo è il momento di lavorare, tutti insieme, per affrontare l’emergenza e, subito dopo, programmare gli interventi necessari affinché eventi di questa portata trovino in futuro un territorio più preparato e resiliente. Voglio per questo ringraziare, tra quanti sono impegnati in queste ore, gli amministratori locali, le Forze dell’Ordine e i volontari, gli Assessori del PD Giuseppe Riccobene ed Eleonora Sciortino, che sin dalle prime ore successive all’evento sono stati sul territorio, strada per strada, verificando direttamente le criticità e mantenendo un confronto costante con gli uffici e con la Protezione Civile regionale. Un’interlocuzione che è proseguita anche con i vertici del Dipartimento regionale della Protezione Civile, per condividere passo dopo passo approcci, priorità e attività da mettere in campo, in una leale e concreta sinergia tra le istituzioni. Un ringraziamento particolare va al direttore generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio agrigentino e per il costante raccordo garantito in queste ore difficili.Adesso è necessario che la Regione Siciliana si attivi fin da subito per sostenere Agrigento e tutte le comunità colpite, avviando rapidamente la ricognizione dei danni e individuando le risorse e gli strumenti necessari per consentire ai Comuni di intervenire sulle situazioni più urgenti e ripristinare condizioni di sicurezza”, dice Catanzaro.

“Il Governo regionale, già nella variazione di bilancio attualmente in discussione, può e deve individuare risorse e aiuti concreti per la comunità di Agrigento e per i territori colpiti. Ci sono gli strumenti e c’è ancora il tempo per farlo: sarebbe un primo segnale concreto e immediato di vicinanza a cittadini, famiglie e attività che hanno subito danni.Superata l’emergenza, dovremo però avere la capacità di affrontare il tema strutturale. La quantità di pioggia caduta in poche ore ci dice ancora una volta che non possiamo limitarci a intervenire dopo che questi fenomeni si sono verificati.Servono programmazione, manutenzione e conoscenza del territorio; servono interventi sulla regimentazione delle acque, sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico e servono risorse adeguate perché i Comuni possano realizzarli.La Regione, sottolinea in conclusione il deputato agrigentino, faccia dunque fino in fondo la propria parte, da subito, accanto alle amministrazioni e alle comunità dell’Agrigentino: prima per affrontare i danni provocati da questa emergenza e poi per costruire un territorio più sicuro e capace di affrontare le conseguenze di fenomeni climatici sempre più intensi.”