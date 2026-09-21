Agrigento

Agrigento, cade con la bici elettrica e finisce in una scarpata: 44enne in ospedale

L'incidente autonomo si è verificato in contrada Fondacazzo

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale ad Agrigento in contrada Fondacazzo, dove un uomo di 44 anni è rimasto ferito dopo essere caduto mentre era alla guida della sua bicicletta elettrica. Secondo una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe perso il controllo del mezzo, andando prima a sbattere contro il guard rail e finendo poi in una scarpata.

A prestare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Alfa 3, impegnati nel recupero dell’uomo e nel successivo trasferimento in ospedale. Il 44enne avrebbe riportato ferite all’addome. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale, intervenuta per effettuare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

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