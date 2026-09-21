Nasce l’associazione Giovani Idee, Luca Iacolino: “Costruire un futuro migliore per la nostra provincia”

Sabato 19 settembre si è svolto il primo incontro programmatico con i componenti dell’Associazione Giovani Idee. “Abbiamo tracciato – riferisce il promotore dell’iniziativa Luca Iacolino – gli obiettivi e le attività che la nostra organizzazione si propone di realizzare. Abbiamo l’intenzione di portare le idee ed i progetti in ogni comune della provincia di Agrigento per stimolare con azioni ed istanze le amministrazioni comunali . Un gruppo variegato e coeso-composto da lavoratori, studenti, professionisti, operatori economici e persone impegnate nel sociale-che intende valorizzare il patrimonio culturale e storico di inestimabile valore, che la Sicilia può vantare. Giovani Idee intende costruire ponti tra generazioni, istituzioni, agenzie formative e realtà sociali, favorendo nuove opportunità ed una cittadinanza attiva e responsabile.

“Il nostro impegno si fonda sulla convinzione che ogni giovane possieda un’idea capace di lasciare un segno e che, quando le idee si incontrano, possono diventare energia, cambiamento e concretezza . Il nostro – continua Luca Iacolino – è un laboratorio dove regnano entusiasmo, voglia di fare e progettualità, una comunità in cammino che crede nella forza delle persone ,nella bellezza della partecipazione e nella possibilità di costruire insieme un futuro migliore per la nostra terra. Non c’è un libro paga destinato ai soci: custodiamo valori di solidarietà ed altruismo, sosteniamo il rispetto per la comunità , il sostegno per i più fragili e bisognosi. Nei prossimi giorni verranno definiti i ruoli all’interno dell’associazione, che si farà carico- anche in sintonia con le realtà del terzo settore -di proposte ed iniziative per migliorare i servizi della nostra Regione.”