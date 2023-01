Attraversa la strada e viene investito da auto: ferito uno studente

Uno studente questa mattina mentre stava attraversando le strisce pedonali per recarsi a scuola è stato investito da un auto. L’ incidente è avvenuto in via Guastaferro all’altezza delle strisce pedonali che separano l’area di sosta degli autobus interurbani e i cancelli che permettono l’accesso alla scuola Luigi Russo.

“Come volevasi dimostrare! Più volte ho rappresentato in commissione urbanistica, ai dirigenti competenti, la pericolosità di questo attraversamento orizzontale che negli orari di entrata e di uscita dalle scuole è percorso da tanti studenti”, ha commentato il consigliere comunale Fabrizio Di Dio. “Convocherò il Sindaco,l’Assessore al ramo ed il dirigente del settore per un sopralluogo urgente sui luoghi al fine di evitare ulteriori incidenti e trovare una pronta e immediata soluzione atta a garantire la sicurezza, dovere assoluto e principale da assicurare ai cittadini! È stato tremendo, in qualità di genitore e Istituzione, assistere a questo triste evento purtroppo da me previsto e tante volte rappresentato nelle varie sedute di commissione ma , ahimè ,senza alcun riscontro!”

Lo studente non ha riportato ferite gravi.