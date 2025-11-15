Caltanissetta

Caltanissetta, accusati di maltrattamenti e atti persecutori: due arresti

Sono scattati anche due ordini di esecuzioni per espiazione di pena

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha eseguito quattro provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziaria. Due misure cautelari per reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori riguardano un ventinovenne, arrestato in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla locale Corte di Appello, poiché, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione per recarsi in quella della sua ex compagna e un quarantasettenne, arrestato per l’aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta, poiché resosi responsabile di numerose violazioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Due ordini di esecuzioni per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare riguardano, invece, una sessantaseienne condannata per furto di energia elettrica e una settantaduenne condannata per omessa custodia di armi.

