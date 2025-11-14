Lampedusa

Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane: denunciato comandante

Sequestrati 900 metri di rete da pesca

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

A Lampedusa, una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato un motopeschereccio di nazionalità tunisina intento in attività di pesca all’interno delle acque territoriali italiane. L’equipaggio, accortosi della presenza dell’unità militare, nel tentativo di occultare il pescato ha tagliato la rete, provocando la ricaduta in mare del prodotto. Il motopesca è stato scortato in porto, dove, al termine delle verifiche ispettive, il comandante è stato denunciato. Sequestrati 900 metri di rete da pesca

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane: denunciato comandante
Agrigento

Poste Italiane a supporto della Colletta alimentare anche in provincia di Agrigento
Apertura

Ventitreenne trovata morta in casa, disposta l’autopsia
Montevago

Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive: olio donato alla mensa scolastica
Messina

Viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arrestato in flagranza 54enne
Agrigento

Confcommercio lancia “Impresa Cultura Agrigento