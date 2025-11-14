Peschereccio tunisino sorpreso a pescare in acque italiane: denunciato comandante

A Lampedusa, una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato un motopeschereccio di nazionalità tunisina intento in attività di pesca all’interno delle acque territoriali italiane. L’equipaggio, accortosi della presenza dell’unità militare, nel tentativo di occultare il pescato ha tagliato la rete, provocando la ricaduta in mare del prodotto. Il motopesca è stato scortato in porto, dove, al termine delle verifiche ispettive, il comandante è stato denunciato. Sequestrati 900 metri di rete da pesca