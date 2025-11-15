Ultime Notizie

A nave Mediterranea 2 mesi di fermo e multa da 10mila euro

Sono queste le sanzioni applicate per aver fatto sbarcare a Porto Empedocle 92 migranti, e non a Livorno, che era il poto sicuro (Pos) assegnato dal Viminale.

 Un fermo amministrativo di due mesi e una multa da 10mila euro in applicazione del decreto Piantedosi. Sono queste le sanzioni applicate alla nave Mediterranea della ong Mediterranea Saving Humans, per aver fatto sbarcare a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, 92 migranti, compresi 31 minorenni non accompagnati, e non a Livorno, che era il poto sicuro (Pos) assegnato dal Viminale. La procura dei minori di Palermo aveva chiesto lo sbarco dei 31 migranti non maggiorenni in un porto più vicino possibile alla posizione della nave. “La sanzione arriva nonostante due procure, quella per i minorenni di Palermo e quella distrettuale di Agrigento, abbiano poi ordinato, una volta giunti sul posto, lo sbarco immediato a Porto Empedocle di tutte le persone soccorse – affermano dall’Ong – è la seconda identica sanzione comminata per le due missioni effettuate dalla nostra nuova nave, che colpisce l’attività di soccorso nonostante abbiamo agito nel pieno rispetto della convenzione di Amburgo sul soccorso in mare, che indica chiaramente l’obbligo di assegnare un porto sicuro il più vicino possibile dopo un salvataggio

