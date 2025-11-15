Aggravamento della misura cautelare per un minorenne

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni nei confronti di un 17enne catanese che, in passato, si è reso protagonista di ripetute violazioni della prima misura a cui era stato sottoposto.

Nello specifico, il giovane si è allontanato più volte da una comunità per minorenni di Caltagirone dove era stato collocato dal giudice, in via cautelare, in quanto ritenuto autore di gravi reati contro la persona, quali rapina e lesioni personali aggravate.

Alla luce delle condotte tenute dal 17enne, il giudice ha disposto la sospensione della misura cautelare del collocamento in comunità, sostituendola con la misura più afflittiva della carcerazione presso l’Istituto penale minorile di Bicocca.

L’ordinanza di aggravamento era stata emessa a luglio, ma il giovane si era reso irreperibile fino a quando è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania in occasione di un intervento di controllo del territorio in via Nazario Sauro. In quell’occasione, i poliziotti avevano ricevuto una segnalazione, poi risultata non attendibile, relativa alla presenza di alcuni giovani che stavano forzando dei motorini in sosta. Tra i giovani presenti in quel momento nella zona, i poliziotti hanno individuato e identificato il minore. Dalle verifiche compiute nell’immediatezza dei fatti nella banca dati in uso alle forze di Polizia, gli agenti della squadra volanti hanno verificato la pendenza dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare e, pertanto, hanno proceduto ad eseguire il provvedimento, accompagnando il minore presso l’Istituto penale minorile di Bicocca.