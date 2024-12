“Caltanissetta città del Natale”, un calendario ricco di eventi per adulti e bambini 

Il calendario “Caltanissetta città del Natale” è pronto e offre una variegata e ricchissima offerta ricreativa.

Il capoluogo nisseno sarà protagonista di un mese di eventi e puro divertimento per adulti e bambini.

“Dopo il grande successo del Settembre è Nisseno stiamo tornando con nuovi appuntamenti capaci di coinvolgere grandi e bambini – ha dichiarato l’amministrazione comunale -.

Il nostro intento è quello di far diffondere l’armonia del Natale attraverso eventi di musica, folklore, religiosità e show”.

Dal tranino di Babbo Natale ai presepi viventi o in miniatura, dai light show ai trampolieri, dalla ruota panoramica agli spettacoli a teatro e itineranti. Una carrellata di iniziative e proposte che promettono un Natale degno di fascino e scintillio. Ci saranno pure in Corso Umberto uno spazio dedicato ai “Mercatini del Natale”; ogni gazebo, in un’atmosfera piena di tradizione, profumi e sapori, ospiterà la vendita al pubblico di dolciumi, prodotti enogastronomici, addobbi natalizi, giocattoli, articoli da regalo e prodotti artigianali.

L’apertura dei mercatini avverrà alle 18:00 del 13 dicembre mentre la conclusione sarà il 29 Novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con il Dj Sasha che collocherà la sua consolle in Piazza Garibaldi.