Caltanissetta, questore emette 17 misure di prevenzione 

Il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso 17 provvedimenti di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. Ammonimenti, daspo, fogli di via obbligatori, avvisi orali e daspo urbano hanno colpito persone arrestate e denunciate.

Sette provvedimenti riguardano l’ammonimento per violenza domestica o atti persecutori emessi: in particolare, un 34enne di Niscemi, abituale assuntore di stupefacenti, solito inveire contro i genitori conviventi con minacce e percosse; un 22enne di Riesi per reiterate condotte moleste e intimidatorie nei confronti dell’ex fidanzata; un 43enne di Mazzarino per aver provocato lesioni personali alla propria moglie; un 58enne di Butera per le minacce e le percosse inflitte all’ex moglie alla presenza dei figli minori; un 40enne e un 38enne, entrambi gelesi, per percosse e minacce nei confronti delle mogli e un 60enne nisseno per le continue minacce e frasi ingiuriose indirizzata all’ex compagna. Tre provvedimenti Daspo sono stati emessi nei confronti di tre niscemesi denunciati perché trovati armati all’interno dello stadio.

Tre fogli di via obbligatori, con divieto di far ritorno a Caltanissetta per i prossimi tre anni, sono stati emessi nei confronti di pregiudicati catanesi denunciati per truffa. Tre provvedimenti di avviso orale sono stati emessi nei confronti di un minorenne tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un 50enne di Gela arrestato per ricettazione di armi e un altro 50enne nisseno denunciato per danneggiamento. Infine, un Daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 20enne nisseno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.