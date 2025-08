Favara, verso la creazione di un nuovo asilo nido pubblico

La Giunta guidata dal sindaco di Favara Antonio Palumbo ha deliberato la creazione di un nuovo asilo pubblico nei locali dell’ex scuola “Don Bosco” di via delle Grazie. I posti a disposizione saranno 25 e saranno gratuiti. In caso di un numero di richieste superiore dei posti disponibili si procederà alla stesura di una graduatoria sulla base dei criteri previsti dal Regolamento di gestione del servizio di asilo nido comunale. La struttura sarà gestita da enti del privato sociale in possesso di esperienza e dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia. Le risorse economiche provengono dal Fondo Speciale per l’Equità del livello dei servizi, finalizzati, anche, ad incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia.

“Continua il nostro lavoro per offrire servizi alle famiglie favaresi condotto dall’assessore ai servizi sociali Vincenzo Cassaro. Sarà il secondo creato dal nostro insediamento”; dichiara il primo cittadino. “Sara inoltre garantito anche per l’anno 2025 il bonus nido per rimborsare alle famiglie i costi sostenuti per la frequenza nelle strutture educative presenti nel territorio comunale autorizzate al funzionamento come asili nido”.