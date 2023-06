Caltanissetta, tenta la fuga dal carcere minorile: bloccato detenuto

Era in forte crisi d’astinenza e per questo motivo al termine dell’udienza ha tentato la fuga.

A specificare quanto accaduto questa mattina a Caltanissetta in via Don Minzoni il personale di polizia penitenziaria che ha bloccato un detenuto dell’lom a circa trenta metri dal Tribunale dei Minori. Il ragazzo, 17 anni, farebbe un pesante uso di sostanze stupefacenti e per questo, essendo detenuto da poco, avrebbe avuto una crisi di astinenza che lo ha indotto ad evadere. Tentativo di fuga che è stato sventato dagli stessi poliziotti penitenziari che una volta fermato il giovane hanno dovuto chiedere anche il supporto della polizia.

Il diciassettenne era infatti in forte stato di agitazione e avrebbe cominciato a tirare calci e pugni, ma alla fine in quattro sono riusciti a bloccarlo per riportarlo all’Istituto Penale Minorile dove è detenuto. Adesso sarà denunciato per evasione, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

I quattro poliziotti hanno riportato escoriazioni e sono stati medicati in pronto soccorso.