Corsa clandestina di cavalli nel nisseno, 27 avvisi orali 

Il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso 27 provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili di una corsa di cavalli clandestina che si è svolta lo scorso 20 ottobre, in via Serbatoio, nel Comune di Niscemi. La gara fu interrotta dall’intervento della polizia che identificò tutti i partecipanti, segnalando i fatti alla Procura di Gela dove è pendente un procedimento penale. I reati contestati agli indagati, a vario titolo, sono competizione non autorizzata e pericolosa per l’integrità degli animali e interruzione della circolazione stradale. La misura di prevenzione dell’avviso orale, prevista dal ‘codice antimafia’, si applica a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, connotati da un profilo di pericolosità sociale.