Detenuto suicida nel carcere di Caltanissetta, è il 46º da inizio anno 

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel carcere Malaspina di Caltanissetta dove un detenuto nisseno di 38 anni, si è tolto la vita. A quanto pare il giovane era un detenuto modello e non aveva mai dato alcun problema. Stava facendo un percorso di riabilitazione in carcere e lavorava in cucina. Un gesto dunque totalmente inaspettato e del quale non si conoscono le motivazioni. Sul posto il pm di turno. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sul gesto del detenuto. Una ventina di parenti del giovane, venuti a consocenza della notizia, si sono recati davanti al carcere.