Espianto organi al Sant’Elia, seconda donazione in 4 giorni

Ancora un’altra donazione di organi nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a distanza di appena quattro giorni dall’ultima, avvenuta il 23 febbraio scorso. Il prelievo è avvenuto su un paziente di 34 anni della provincia di Enna anch’egli deceduto per un’emorragia cerebrale non trattabile. Il paziente è giunto nel pomeriggio di domenica in ospedale in condizioni disperate e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. “Gli organi – ha detto il primario del reparto di Anestesia e rianimazione Giancarlo Foresta – sono stati prelevati perché il paziente già in vita aveva espresso la volontà di donarli, così come confermato dagli stessi familiari, a cui va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza. A questi ultimi resta la consolazione di una morte non vana, perché l’esistenza di questo uomo altruista proseguirà in quei pazienti che hanno così ricevuto una nuova prospettiva di vita dignitosa. Le operazioni di prelievo da parte di due equipe di chirurghi provenienti dal Policlinico di Bari e dall’Ismett di Palermo – ha proseguito Foresta – sono terminate alle 14 di oggi. Uno degli organi prelevati sarà trapiantato a un paziente in lista di attesa fuori dalla Sicilia mentre gli altri andranno a pazienti isolani”.