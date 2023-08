Scontro auto-moto nella notte, morto operatore ecologico

Tragedia all’alba di oggi in via Licata, a Gela, provincia di Caltanissetta. Un uomo, Luigi Russello, 38 anni, operaio del servizio di raccolta rifiuti di Gela è deceduto per le ferite riportate in seguito allo scontro tra una vettura e lo scooter sul quale viaggiava. L’impatto è stato fatale per lo scooterista. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Illeso il conducente dell’automobile. Sull’incidente mortale indagini sono state avviate dagli agenti della Polizia municipale che ha sequestrato i mezzi e ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta del sinistro.