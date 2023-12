Scontro tra due auto a Gela, una si ribalta: diversi feriti

Scontro tra due auto durante la notte a Gela all’incrocio tra via Matteotti e via Crispi. Dopo lo scontro una delle auto coinvolte si è ribaltata. Sono diversi i feriti, anche se in condizioni non gravi trasferiti in ospedale.

Sul luogo lanciato l’allarme hanno lavorato i Vigili del fuoco del distaccamento di Gela, le ambulanze del 118 e la polizia che si è occupata dei rilievi del sinistro stradale.