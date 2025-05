Giovane egiziano accoltellato a Caltanissetta, al via indagini

Un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana ieri sera, intorno alle 21, è stato accoltellato in piazza Garibaldi nelle vicinanze del bar Shaker. I presenti hanno subito allertato il 118. All’arrivo dell’ambulanza il diciannovenne era a terra ferito in un lago di sangue. E’ stato immediatamente trasportato al pronto soccorso ell’ospedale Sant’Elia dove sono state riscontrate ferite da arma da taglio alla testa e alla schiena. Il ferito è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. E’ intervenuta una voltante della polizia che indaga sull’accaduto. Gli agenti hanno sentito il giovane che non avrebbe fornito particolari sui motivi dell’accaduto. Pare che ad aggredirlo sia stato un connazionale.