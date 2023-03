In casa con quasi un etto e mezzo di cocaina, arrestato 42enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, collaborati da militari del Nucleo CC Cinofili di Palermo e del Reparto Territoriale di Gela, lo scorso 3 marzo hanno tratto in arresto un 42enne residente a Gela. Durante l’operazione di servizio finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato trovato in possesso di 140 grammi di cocaina, 40 grammi di sostanza da taglio, 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, l’indagato è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Il 6 marzo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Gela e di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.