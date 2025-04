In un garage trovati 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina: un arresto

Nel corso delle consuete attività di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, la Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno effettuato una perquisizione all’interno di un garage di Via Bergamo, dove è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di droga: 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era custodita all’interno di cassette degli attrezzi nascoste su un soppalco, dietro delle vasche di accumulo dell’acqua. Un giovane, che aveva in uso il garage, è stato tratto in arresto. L’hashish e la cocaina sequestrati avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, introiti superiori ai 100 mila euro.