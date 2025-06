Inchiesta antidroga “White coffe”, altre due misure cautelari 

I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Caltanissetta, con il supporto del reparto territoriale di Gela, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare a carico di un 18enne e di un 20enne, all’epoca dei fatti minorenni. Sono indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura per i minori.

Il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, il 20enne alla misura cautelare con prescrizione. L’attività investigativa rientra nell’ambito dell’operazione ‘White Coffee’, condotta dal reparto Operativo di Caltanissetta sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia nissena, che nel settembre 2024 portò all’arresto di 10 persone (9 in carcere e uno ai domiciliari, per altri 4 indagati fu disposta, invece, l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) per associazione a delinquere di tipo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.