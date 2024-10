Puntò coltello alla gola al sindaco di Delia, operaio ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Delia, in esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare, hanno arrestato un operaio di 55 anni, ritenuto il responsabile dell’aggressione al sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. Due settimane fa si era presentato negli uffici del comune puntando un coltello alla gola al primo cittadino. Oggi arriva l’aggravamento della misura nell’ambito di un procedimento per un reato concernente gli stupefacenti, attualmente in fase dibattimentale.