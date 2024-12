Ri-Giochi@mo, quando la solidarietà incontra la sostenibilità ambientale

Nella suggestiva Sala Monumentale Futurista del Palazzo delle Poste di Palermo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Ri-Giochi@mo, l’iniziativa che combina sostenibilità e solidarietà per ridare vita ai giocattoli usati, regalando un sorriso ai bambini meno fortunati.

Anche quest’anno, Ri-Giochi@mo, ideato da Uno@Uno, si rinnova con un impatto crescente in occasione del Natale. Il progetto consente di recuperare giocattoli in buone condizioni, evitando che finiscano tra i rifiuti e trasformandoli in regali preziosi per i bambini delle famiglie meno abbienti.Grazie alla collaborazione tra Poste Italiane, la Croce Rossa Italiana (CRI) di Caltanissetta e le scuole di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania e, da quest’anno, Trapani, l’iniziativa si estende ulteriormente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di famiglie e scuole.

Giuseppe Cannavò, ideatore di Ri-Giochi@mo, ha sottolineato:“Questo progetto, nato come sistema di certificazione della raccolta differenziata, è oggi un’iniziativa a forte impatto sociale e ambientale. Dimostriamo che anche un piccolo gesto, come donare un giocattolo, può fare la differenza per tanti bambini e per il pianeta.”

Durante l’incontro, è stato evidenziato come Ri-Giochi@mo, nato nel Nisseno, sia diventato un riferimento per la solidarietà in Sicilia. Nell’ultima edizione sono stati raccolti circa 10.000 giocattoli, confezionati in oltre 1.000 pacchi regalo dai volontari della Croce Rossa. I giocattoli ancora utilizzabili verranno distribuiti, mentre quelli danneggiati saranno riparati attraverso il progetto parallelo “L’Officina del Giocattolo”.

“In Italia, oltre un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta. Donare un giocattolo significa regalare un sorriso e contribuire alla lotta contro lo spreco,” ha detto Sonia Bognanni, presidente della CRI di Caltanissetta.

Nei prossimi giorni, i portalettere di Poste Italiane raccoglieranno i giocattoli donati dai bambini delle scuole. A Palermo, i regali saranno distribuiti nel quartiere Kalsa durante l’evento “Una pignattata per papà”, organizzato dall’associazione delle Artigianelle Figlie di Sant’Anna.Carlo Di Pasquale, responsabile Qualità Area Logistica Sicilia di Poste Italiane, ha dichiarato:“Poste Italiane partecipa con entusiasmo, coinvolgendo il nostro personale e i portalettere. Come padre, ho sperimentato in prima persona quanto questa iniziativa sia educativa e toccante.”

Scuole e famiglie interessate possono contattare Poste Italiane all’indirizzo mail antonella.delsordo@posteitaliane.it per aderire all’iniziativa.