Scoperto laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi: un arresto a Gela

Nell’ambito della vasta operazione ad alto impatto della Polizia di Stato per il contrasto al gioco e alle scommesse illegali, a Gela i controlli della Squadra Mobile e dalla S.I.S.C.O. hanno consentito di individuare anche un vero e proprio laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi. All’interno di esso i poliziotti hanno sequestrato tutta l’attrezzatura necessaria per la costruzione di armi corte: innescatore manuale, pressa per ricarica di munizionamento, un set per la ricarica di cartucce, 93 inneschi, 1 lima da 17 cm, 2 attenuatori di rumori costruiti artigianalmente; un modello artigianale di pistola e svariato munizionamento di diverso calibro. Il proprietario del sito è stato tratto in arresto.