Si schianta con la moto contro un carroattrezzi: morto 30enne

Pasquetta di sangue nel Nisseno. Il giovane Calogero Pace, a soli 30 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Serradifalco. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante.

Sul posto, a seguito di segnalazione, sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato le gravissime condizioni del giovane; il suo cuore era già in arresto cardiaco. Subito dopo è partita la corsa al nosocomio ma Calogero si è spento poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, vi è adesso la ricostruzione della dinamica ed eventuali responsabilità dei conducenti dei mezzi.