Caltanissetta

Spaccio di cocaina, due arresti tra Gela e Niscemi

Due arresti dei carabinieri per droga tra Niscemi e Gela

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un 51enne, trovato con 15 grammi di cocaina, una dose di crack e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

A Gela, sempre nel Nisseno, è stato arrestato invece il quinto destinatario dell’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito dell’operazione ‘White Sheep’. Il blitz aveva permesso di smantellare un gruppo dedito alla gestione di una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish nel comune di Gela. L’uomo, che non era stato rintracciato lo scorso 20 novembre, è stato posto ai domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Canicattì piange Elisea, la 16enne era in coma dopo una caduta in casa
dalla Regione

Sicilia, oggi in aula si discute della mozione sfiducia a Schifani
Agrigento

Al via il 62° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani
Giudiziaria

Prestanome per aggirare interdittive antimafia, 5 misure cautelari 
Caltanissetta

Furti in abitazione, spaccio, resistenza a pubblico ufficiale: 10 arresti e 33 denunciati
Catania

In casa con 40 tipi di fuochi d’artificio, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv