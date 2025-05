Ambiente, il WWF incontra gli alunni della scuola dell’infanzia di Cammarata

È stata una mattinata all’insegna della “Bellezza del Sapere” come i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea hanno voluto intitolare il ciclo di incontri nelle scuole di quest’anno.

E i bambini della Scuola dell’Infanzia di Cammarata hanno ben gradito la visita che l’Assessore all’istruzione del Comune di Cammarata, Maria Concetta Mangiapane, ha organizzato invitando il Segretario del WWF, Arch. Giuseppe Mazzotta, a parlare di biodiversità a queste piccole coscienze in crescita.

Ed è stato bellissimo parlare di natura, come la frutta fresca servita in contemporanea, per poi nutrirsene e rapportarsi nell’immediatezza con l’esperienza sensoriale del gusto, del sapore, della forma, dei colori e di ogni armamentario che la natura ci offre per farci sentire partecipi della vita.

Animali, vegetali, naturalezza e artificialità, la biodiversità è stata spiegata in tutte le sue declinazioni, con semplicità e senza banalità, spiegandone i motivi, a partire dall’Arca di Noè, per indicare i pericoli che l’uomo si è inventato per aggredirla, ma senza tralasciare le soluzioni, i modelli, cosa fare per salvaguardarla, questa biodiversità.

A tutti i bambini è stato consegnato un Attestato di nomina quali “Guardiani della Bellezza”, nella certezza che queste piccole coscienze, così ben curate dai genitori, come dai maestri e dalle maestre, dallo staff scolastico, come dal Sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, avranno modo di crescere in bellezza.