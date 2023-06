Camion pieno di rifiuti si ribalta al bivio Tumarrano: illeso il conducente

Un incidente si è verificato in tarda mattinata lungo la Strada provinciale 26 in contrada Tumarrano a Cammarata. Un camion carico di spazzatura, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato ed è finito su una fiancata bloccando la strada. L’autista del veicolo è rimasto miracolosamente illeso, riportando solo lievi graffi.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri della locale stazione per gestire l’emergenza e determinare le responsabilità dell’accaduto.