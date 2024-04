Cammarata, 100 candeline per la signora Vincenza Mangiapane

A soffiare sulle cento candeline e circondata dall’affetto degli amici e dei parenti, ha festeggiato il secolo di vita la Signora Vincenza Mangiapane che per l’occasione ha voluto ringraziare l’Altissimo Signore di cui è tanto devota, partecipando ad una Santa Messa officiata per l’occasione dal Parroco Don Giovanni Gattuso e concelebrata da Don Vincenzo Lombino e da Don Giovanni Mangiapane. Presente alla liturgia il Sindaco Dott. Giuseppe Mangiapane che ha espresso gli auguri suoi personali e di tutta l’Amministrazione Comunale. Nel suo breve discorso il Sindaco ha voluto sottolineare che raggiungere un secolo di vita resta sempre un privilegio e le 100 candeline accese oltre a celebrare il dono della vita alla signora Vincenza vogliono sicuramente riconoscere la luce che Lei stessa ha donato agli altri. L’anziana, come testimoniano i nipoti ha vissuto la sua gioventù dedicandosi alla sua famiglia .Una donna allegra e determinata, amante della sua terra : la sua amata Cammarata, un luogo speciale dove è nata e cresciuta, il quartiere Santa Maria, le tradizioni e la cultura Cammaratese impressa nel suo cuore a cui è molto legata, individuando forse in questo grande amore per la sua terra e per la sua famiglia la chiave della sua longevità, La signora Mangiapane si aggiunge ai tanti centenari che tra Cammarata e San Giovanni Gemini ogni anno attribuiscono un primato alle due comunità montane.

Fra gli applausi dei presenti si è passati al taglio della torta e al brindisi .