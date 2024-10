Cammarata, visita pastorale dell’arcivescovo Damiano

Visita pastorale dell’arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano nel Comune di Cammarata. Il Vescovo ha voluto portare il suo saluto a tutta l’Amministrazione, ai dirigenti ed agli impiegati comunali in un incontro tenutosi nella sala Consiliare.

Ad accompagnare il vescovo il Vicario Foraneo parroco don Giovanni Gattuso , l’Arciprete don Davide Trizzino e l’arciprete don Gianluca Arcuri. Gli onori di casa sono invece spettati al Vice Sindaco Patrizia Lo Scrudato ed al vice Presidente del Consiglio Comunale Mario Tuzzolino. Presente tutta l’Amministrazione.

Il Sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente il Vescovo esprimendo la convinzione e la necessità di un percorso condiviso per il raggiungimento del bene e del benessere comune.Parole di elogio ha rivolto il Vice Sindaco a favore del personale comunale, che “quotidianamente affronta un’attività al pubblico che richiede pazienza, condivisione e attenzione”.

Padre Alessandro, con la sua parola è riuscito a infondere una Speranza-certezza in un domani migliore, animato da Gesù Cristo fonte di giustizia, via, verità e vita. Ha invitato tutti a guardare al bene della società, trasformandosi in “ rianimatori del bene comune, usando i giusti metodi e grande sensibilità”.