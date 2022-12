Case a 1€, delegazione del governo di Tokyo a Cammarata

Il Comune di Cammarata ha incontrato nella giornata di ieri una delegazione del Governo di Tokyo.

Scopo dell’incontro, avvenuto su loro richiesta, è stato il tema della rigenerazione urbana, con particolare riferimento al progetto case ad 1 euro.

“Cammarata è stata individuata come comune che ha lavorato bene su questo fronte e sono venuti a trovarci proprio per un confronto diretto, per conoscere la nostra realtà e capire come stiamo portando avanti il progetto. È loro interesse infatti intervenire allo stesso modo su alcune isole di Tokyo, che stanno vivendo il fenomeno dello spopolamento”, dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane.

“È stata dunque una giornata molto interessante per noi ma anche gratificante, poiché è stata la prova che stiamo lavorando bene, portando avanti l’iniziativa case a 1€ in una maniera esemplare per altri che vogliono intraprendere iniziative simili. Una delle carte vincenti nel nostro caso è stato sicuramente l’individuare qualcuno che potesse seguire perennemente ed in maniera professionale il progetto, creando una sinergia lavorativa con il Comune. Questo è quello che sta facendo l’Associazione Streetto, che tengo a ringraziare per l’impegno costante e proficuo.Nei prossimi giorni inoltre, ha concluso il primo cittadino, nei principali canali di comunicazione della loro città sarà trasmesso l’incontro di oggi, donandoci così un’importante opportunità di promozione oltre i confini europei. Considerando che Tokyo conta 14 milioni di abitanti sarà di certo una gran vetrina per Cammarata.”