Campobello di Licata, 61enne a processo per aver rubato in casa di un’anziana

Il sostituto procuratore della Repubblica, Elenia Manno, ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Giuseppa Bono, 61 anni di Siracusa, per il reato di furto aggravato. La donna, secondo l’accusa, sarebbe una delle tre persone entrate in azione per rubare in casa di una pensionata di Campobello di Licata.

Uno dei due complici è deceduto mentre l’altra non è stata mai identificata. La vicenda risale all’estate 2020. I tre si sarebbero spacciato per addetti al controllo dell’assunzione farmaci e, con questa scusa, sono riusciti a farsi aprire la porta da una novantenne di Campobello di Licata. A dire il vero non un grande colpo: i ladri hanno rubato un paio di scarpe, un anello e un bracciale.

La prima udienza del processo si celebrerà il 15 settembre davanti il giudice monocratico Katia La Barbera. L’imputata è difesa dagli avvocati Salvatore Pennica e Giuseppina Ganci.