Campobello di Licata, a fuoco auto di un pensionato: al via le indagini

A fuoco una Fiat Panda a Campobello di Licata. L’auto, di proprietà di un pensionato ultraottantenne, si trovava posteggiata nei pressi della sua abitazione in via Risorgimento. Sono stati alcuni residenti dopo aver sentito uno scoppio a lanciare l’allarme; sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Tutte le piste al vaglio dei Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.