Campobello di Licata, in fiamme l’auto di un 31enne: indagini 

Fiamme a Campobello di Licata. Un incendio, la cui natura è ancora in corso di accertamento, ha devastato la Fiat Panda di proprietà di un disoccupato trentunenne del posto. Il veicolo era parcheggiato in via Marconi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I pompieri sono riusciti a domare il rogo ed evitare ulteriori conseguenza.

Il danno è stato quantificato in circa 4 mila euro e non è coperto da assicurazione. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ance se l’ipotesi del dolo rimane sussistente. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.