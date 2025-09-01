Campobello di Licata

Campobello di Licata, posizionati contenitori acqua e cibo per animali randagi

L'iniziativa del Lions Club Campobello Due Rose

A Campobello di Licata sono stati posizionati dei contenitori sul marciapiede adiacente la Piazza Aldo Moro, dove chiunque può liberamente lasciare cibo e acqua per gli animali randagi. L’iniziativa, che nasce dall’amore per gli animali, è del Lions Club Campobello Due Rose guidato dalla presidente Liliana Aceto.

Un piccolo gesto che parla di grande umanità. Ringrazio tutti i membri del Lions da sempre attenti alle esigenze della nostra comunità e invito tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, contribuendo a riempire questi contenitori: anche un piccolo contributo può fare la differenza“, dichiara il sindaco Vito Terrana. “Ribadiamo con forza l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, una sinergia per rendere possibile un cambiamento concreto. Perché una comunità cresce quando tutti collaborano e si prendono cura gli uni degli altri. Nessuno escluso“, ha concluso il primo cittadino.

