Capitale della cultura e dissalatore, Italia Viva: “fallimenti del governo di destra”

Si è svolto questo pomeriggio ad Agrigento un incontro organizzato da Italia Viva per parlare di Agrigento post capitale della cultura, ma non solo per toccare con mano un problema caro ai cittadini: la crisi idrica e la costruzione di un dissalatore a Porto Empedocle.

“Oggi parliamo di due fallimenti del centro destra al Governo, perchè Capitale della cultura poteva essere una grande opportunità per Agrigento invece è stato un fallimento. Il tema che riguarda Porto Empedocle e il fatto che si sia realizzato un dissalatore in un luogo dove si poteva realizzare un intervento turistico è un altro elemento incredibile. Noi siamo per creare le condizioni affinchè vi sia l’acqua in questa terra ma non si può utilizzare l’impianto con una portata ridicola, compromettendo il paesaggio, avendo già uno spazio destinato ad un vecchio dissalatore che invece è rimasto uno spazio inutilizzabile per altre cose. Per cui Schifani, le amministrazioni del centro destra, hanno dimostrato in queste due circostanze quanto sono incapaci”. Cosi il Davide Farone capogruppo Italia Viva al Senato.

Fanno eco le parole di Fabrizio Micari dirigente regionale di Italia Viva che ha detto: “quella del dissalatore è stata la soluzione peggiore per la gestione dell’acqua, perchè è molto costoso, per il punto dove è stato collocato, considerando che poi il 50% dell’acqua di disperde. Ecco che allora si deve intervenire per per la risoluzione di questo problema, non è vero che l’acqua non c’è, l’acqua si perde per le reti colabrodo”.

