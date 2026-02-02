Amministrative ad Agrigento, Faraone (Italia Viva): “Bisogna cercare l’alternativa”





“Presenteremo una nostra proposta, una nostra lista di casa riformista, e poi l’idea è quella di costruire una coalizione di centro sinistra che abbia l’ambizione di vincere. I cinque anni passati sono stati disastrosi ad Agrigento con il centro destra al governo, ora serve costruire l’alternativa con candidature che possano dare l’idea di innovazione ma anche di qualità di governo”. Queste le dichiarazioni di Davide Farone capogruppo di Italia Viva al Senato a margine dell’incontro che si è svolto ad Agrigento all’interno della sala del circolo empedocleo per parlare delle sorti della città dopo Capitale della cultura, con uno sguardo alle prossime amministrative. All’iniziativa, con pubblico ridotto, hanno partecipato anche altri esponenti del partito, Fabrizio Micara, la new entry Pietro Bartolo.

“Voglio sottolineare che il centro sinistra è unito”, ha dichiarato Roberta Lala responsabile della segreteria di Italia Viva ad Agrigento. “Siamo contro l’area di centro destra che ha messo in ginocchio questo città e stiamo lavorando per un’alternativa valida per non ricadere negli errori del passato. Sicuramente questa amministrazione ci lascia una brutta eredità e lo abbiamo visto con Agrigento Capitale della cultura”.