Tubo del gas danneggiato, momenti di apprensione a Grotte 

I residenti, preoccupati dal forte odore di gas, hanno immediatamente chiamato i soccorsi

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Momenti di paura a Grotte per una copiosa fuoriuscita di gas dalla rete cittadina. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì nella zona di via Ingrao. I residenti, preoccupati dal forte odore di gas, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dell’azienda. Come primo passo è stata immediatamente chiusa la fornitura del gas per poi individuare il danno. Si è trattato di un tubo risultato danneggiato. Per fortuna l’episodio non ha avuto particolari conseguenze se non qualche momento di apprensione. 

Tubo del gas danneggiato, momenti di apprensione a Grotte 
Schifani incontra Tajani: “Già stanziati i primi 100 milioni”
