Campobello di Licata, rinviato corteo storico per motivi di sicurezza

“Per problemi interni dovuti a problematiche insorte all’ultimo momento siamo costretti a rinviare a malincuore il corteo a data da destinarsi (fine Luglio, Agosto).Sappiamo che questo vi crea disagio e delusione, e ce ne scusiamo sinceramente. Non è stata una decisione facile da prendere, ma abbiamo ritenuto che fosse l’unica possibile per garantire la sicurezza e la qualità dell’evento.Nonostante il rinvio, non vogliamo che il nostro impegno e la nostra passione si spengano. Al contrario, vogliamo cogliere questa occasione per rafforzare la nostra rete e prepararci al meglio per il giorno in cui potremo finalmente scendere in piazza.” Cosi in una nota l’associazione Corteo Storico Campobello di Licata comunica il rinvio del corteo storico che si doveva svolgere questo pomeriggio in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Giovanni Battista. La decisione arriva da parte degli organizzatori dunque che non sono riusciti in tempo ad organizzare la manifestazione nel rispetto delle regole.