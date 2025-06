Eolie, quattro scosse di terremoto in tre ore nella notte

Una serie di scosse sismiche sono state registrate nella notte dall’Ingv – Osservatorio Etneo di Catania, in mare, al largo dell’isola di Salina, nEolie, quattro scosse di terremoto in tre ore nella notteelle Eolie. La sequenza ha avuto inizio con un prima scossa di magnitudo 2.9, alle 00:52 a una profondità di 12 chilometri. Due minuti dopo è stata registrata un’altra scossa più intensa, di magnitudo 3.3, sempre nella stessa area e a una profondità di 10 chilometri. Questa scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, non solo a Salina ma anche in alcune delle zone alte di Lipari. Una terza scossa, di magnitudo 2.0, è stata rilevata alle 01:00, seguita da altre due lievi repliche alle 02:26 (magnitudo 2.4) e alle 03:57 (magnitudo 2.0), tutte a una profondità compresa tra i 12 e i 13 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.