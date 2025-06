Pallavolo femminile over 40: la VolleyHeart è campione provinciale

La VolleyHeart, allenata da Angelo Calabrese, battendo per 3-0 il Raffadali, ha vinto il campionato femminile over 40 di pallavolo organizzato dal comitato provinciale della Libertas.

Il successo è arrivato dopo un percorso emozionante che le agrigentine hanno chiuso imbattute dopo aver affrontato compagini di Grotte, allenate da Francesca Cusumano, Raffadali e Ribera, allenate da Anna Presti e la Free volley di Agrigento allenata da Maria Teresa Marullo.

Il capitano della squadra, Marialuisa Zegretti esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato che premia un gruppo di giovani donne, mamme, che hanno voluto mettersi in gioco nel segno del divertimento, dello sport e dell’amicizia.

Tutte le squadre partecipanti al campionato, erano formate da ex giocatrici – alcune delle quali hanno militato anche un serie B, come la stessa Zegretti, Anna Presti, Francesca Cusumano – ma anche da mamme appassionate di volley che non avevano mai giocato a livello agonistico.