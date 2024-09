Irregolarità in un discobar a Campobello di Licata, oltre 19mila euro di sanzioni 

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Licata presso le attività ricettive della movida locale, dove, al termine di un servizio coordinato svolto nella tarda serata di ieri nel Comune di Campobello di Licata, i militari, collaborati dalle articolazioni specializzate del NIL di Agrigento e del NAS di Palermo, hanno proceduto al controllo di un discobar elevando numerose contravvenzioni a carico del proprietario, per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, violazioni in materia di autocontrollo e norme igienico sanitarie, nonché per aver avviato la sua attività in difetto di autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande alcoliche. Complessivamente le sanzioni elevate ammontano a oltre 19 mila euro.