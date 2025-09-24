Maltempo, fulmine abbatte un grande pino: paura a Campobello di Licata

Investita dal maltempo la Sicilia occidentale. Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. Un forte temporale, alle prime ore del mattino, si è abbattuto sul capoluogo siciliano, creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Regione Siciliana, in particolare tra ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato un tratto di via Imera. A Campobello di Licata in provincia di Agrigento, un fulmine ha colpito un albero secolare che si è schianto a terra lungo la via Giglia. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone. Sul posto una squadra di manutenzione che sta provvedendo a rimuovere il tronco. A Licata un’auto è rimasta impantanata sotto l’arco di corso Serrovira. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.