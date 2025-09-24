Campobello di Licata

Maltempo, fulmine abbatte un grande pino: paura a Campobello di Licata

Auto impantanata a Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Investita dal maltempo la Sicilia occidentale. Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. Un forte temporale, alle prime ore del mattino, si è abbattuto sul capoluogo siciliano, creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Regione Siciliana, in particolare tra ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato un tratto di via Imera. A Campobello di Licata in provincia di Agrigento, un fulmine ha colpito un albero secolare che si è schianto a terra lungo la via Giglia. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone. Sul posto una squadra di manutenzione che sta provvedendo a rimuovere il tronco. A Licata un’auto è rimasta impantanata sotto l’arco di corso Serrovira. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Manutenzione strade provinciali Grotte-Scintilia e Grotte-Comitini, al via gara
Campobello di Licata

Maltempo, fulmine abbatte un grande pino: paura a Campobello di Licata
Palermo

Pestaggio dopo lite tra automobilisti, arrestati padre e due figli
Agrigento

Al Giardino Botanico l’arrivo della terza tappa del percorso cicloturistico Palermo-Catania
Caltanissetta

GdiF Caltanissetta, visita del Comandante Regionale alle autorità ed ai reparti della provincia
Catania

Vicino al clan “Nicotra”, confiscati bene per oltre 13 milioni di euro a imprenditore