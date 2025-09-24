PRIMO PIANO

La moto di un turista va a fuoco vicino il B&B, paura per gli ospiti della struttura 

È successo a Siculiana Marina, il mezzo è andato in fiamme a causa di una perdita di benzina: paura per gli ospiti della struttura

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Momenti di panico per gli ospiti di una struttura ricettiva a Siculiana Marina per l’incendio di una motocicletta divampata a due passi da un B&B. Il mezzo a due ruote, di proprietà di un turista appena arrivato, è stato danneggiato dalle fiamme divampate a causa di una perdita di benzina.

Il rogo, in breve tempo, ha avvolto la motocicletta propagandosi anche in una palma vicina. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e scongiurato il peggio. Per gli ospiti della struttura ricettiva soltanto momenti di panico ma nessuna conseguenza. 

