Il Consiglio Comunale prende le distanze dal dissalatore, Mare Nostrum: “vogliamo che venga dismesso”
La nota del comitato sull'approvazione della mozione nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre scorso
Anche il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore approvando la mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara poi anche firmata dai consiglieri Carmelo Sanfilippo e Giuseppe Grassonelli, sulla spinta del Consiglio Comunale aperto e Straordinario del 10 luglio scorso. La mozione condivisa dal Comitato Mare Nostrum è stata approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre scorso costringendo così, almeno sulla carta, la Giunta a prendere le distanze da un’operazione giudicata fallimentare.
“Lo abbiamo sempre detto – ribadiscono i componenti del Comitato Mare Nostrum – questo dissalatore sulla spiaggia degli empedoclini mette a rischio il futuro del paese e ringraziamo il Consiglio per aver ascoltato le nostre ragioni. Tutto ciò dà vigore alla nostra azione e adesso ci aspettiamo che il Sindaco e l’Amministrazione inviino il documento agli organi istituzionalmente competenti così da sollecitare quanto abbiamo sempre chiesto: Vogliamo che il dissalatore, così come previsto dalla fase due del progetto, venga dismesso ripristinando i luoghi. Pertanto vogliamo sapere con certezza le modalità, i tempi e le somme del trasferimento a Trapani e della nuova realizzazione in zona ex ASI. Con assoluta determinazione desideriamo che lascino definitivamente la nostra spiaggia!”