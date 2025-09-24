Agrigento

“Delfini in scena”, MeRiS conclude campagna di ricerca: avvistati 18 gruppi lungo la costa 

L’associazione MeRiS - tra maggio e settembre - ha realizzato venti uscite di monitoraggio registrando 18 avvistamenti di delfini della specie tursiope lungo la costa agrigentina

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

L’associazione MeRiS – Mediterraneo Ricerca e Sviluppo ha concluso le uscite in mare del progetto “Delfini in scena”, finanziato dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Tra maggio e settembre 2025 i ricercatori hanno realizzato 20 uscite di monitoraggio, registrando 18 avvistamenti di delfini della specie tursiope ( Tursiops truncatus ) lungo la costa agrigentina.

I dati raccolti forniranno nuove informazioni sui comportamenti e sugli spostamenti di questa specie, protetta da direttive e convenzioni internazionali, ma non ancora oggetto di misure di tutela specifiche nel nostro mare.

Con la chiusura della fase di ricerca in mare, il progetto prosegue con lo studio dei dati raccolti, l’implementazione del catalogo fotografico dei delfini agrigentini e la condivisione dei risultati con la comunità scientifica, attraverso pubblicazioni e conferenze. Sono previsti anche momenti divulgativi dedicati al pubblico più ampio. “Grazie al sostegno della Chiesa Valdese possiamo trasformare la ricerca in azione concreta per la tutela dei cetacei”, commenta la presidente di MeRiS, Dott.ssa Jessica Alessi.

