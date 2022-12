Un weekend all’insegna dei diritti degli animali,  rispetto non tortura

A Campobello di Licata, oggi, Silvio Benedetto e Silvia Lotti invitano amici e pittori a commemorare la giornata internazionale dei diritti degli animali (ricordiamo precedenti incontri contro la violenza sulla donna, sulla famiglia, sui diritti dei bambini, eccetera).

Silvia Lotti commenta che non si tratterà solo di una mostra-incontro, ma anche di uno scambio di idee: “Il rapporto con il mondo animale, selvatico e/o domestico, accompagna, nella nostra cultura, le vicende dell’uomo sin dalla Genesi e non solo, sin dalla caccia preistorica che ha lasciato tracce rupestri nelle grotte, sin dai riti tribali. Pensiamo anche ai mosaici pavimentali romani, alle raffigurazioni di animali domestici accanto a regnanti, alle decorazioni parietali di vario tipo (come ad esempio i cani ed i cavalli dei Gonzaga a Mantova), alla vasta rassegna di incisioni sul tema ad opera dell’inglese Landseer (già conosciuto per i leoni di Trafalgar Square), avvicinandoci alla nostra epoca alla capra e ai tori di Picasso o al bue squartato di Soutine già raffigurato da Rembrandt.”.

Dunque questo prossimo weekend sarà dedicato ai diritti degli animali. Sebbene i partecipanti presentino libere opere su questo tema, sarà comunque anche l’arte occasione per aprire un dialogo più vasto: i diritti esigono ben altro, pur nell’utilizzo degli animali, è necessario che ci sia vero rispetto, non tortura, non sopraffazione.

Invitati da Silvio e Silvia ed insieme a loro,oggi nella Saletta Minerva esporranno disegni e dipinti Diego Alù, Pippo Di Giacinto, Salvina Falsone, Fabio Gammacurta, Angelo Monachello e le nuove presenze Calogero Alaimo, Julieta Benedetto, Patrizia Di Natale; inoltre due curiosità: un’opera di arte popolare messicana d’epoca sul tema, dipinta su corteccia d’albero, e un acquarello ricordo di Adele Caldarella figlia d’arte del secolo scorso. Sul tema ci saranno anche alcune proiezioni-video.

La mostra resterà aperta sino a lunedì 19 dicembre 2022 e sarà accompagnata da un pieghevole illustrato con brevi note del maestro Silvio Benedetto sugli autori. Alcuni di loro parteciperanno al “Convivio all’aperto (pittori tra la gente)” del giorno dopo, domenica 11 dicembre dalle ore 9,30 alle 13, in Piazza Tien an Men a Campobello di Licata