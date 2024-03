Viabilità, al via nuovi interventi su strade provinciali

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali. E’ stata infatti aggiudicata la gara per l’Accordo Quadro annuale relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle SP n. 59 bivio SS 123-Campobello di Licata, SP n.10 Campobello-Fiume Salso, SP n. 5A Camastra- Sottafari- C. Aronica, e SPR n. 64 Campobello-Quota 284-SS 123. I lavori saranno eseguiti dall’impresa P.I.C.A. SRL con sede a Oliveri (ME), aggiudicataria della procedura negoziata, che ha offerto il ribasso del 32,657% per un importo contrattuale complessivo di 440.000,00 euro più Iva, compresi 13.200,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con DM n. 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”. L’impresa aggiudicataria dovrà eseguire tutti gli interventi entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori.